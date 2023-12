Autofahrer nach Zusammenstoß mit Tram schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in München mit einer Tram zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der 55-Jährige soll während der Fahrt einen internistischen Notfall erlitten und die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, so die Feuerwehr. Die Fahrerin der Tram bremste demnach am Montag noch voll, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 55-Jährige wurde durch den Aufprall im Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite ihn und er kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Menschen in der Tram sowie die Beifahrerin des Mannes blieben unverletzt.

(dpa)