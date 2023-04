Autofahrer rasen mit 120 km/h über Mittleren Ring

Drei Autofahrer sind mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde über den Mittleren Ring in München gerast.

Die Drei bremsten in der Nacht auf Sonntag an den fest installierten Blitzern auf die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde ab und beschleunigten anschließend wieder, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die zwei Männer und eine Frau zwischen 21 und 23 Jahren müssen eine Geldstrafe bezahlen, erhalten einen Eintrag in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

(dpa)