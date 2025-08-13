Icon Menü
München: Bahnmitarbeiter erleidet Stromschlag auf Zugdach

München

Bahnmitarbeiter erleidet Stromschlag auf Zugdach

Eigentlich hatte er den Strom am Zug abgestellt. Dann steigt der 52-jährige Bahnmitarbeiter auf das Zugdach. Plötzlich erleidet er einen Stromschlag mit 1.000 Volt. Wie geht es dem Mann?
    Der Bahnmitarbeiter erlitt einen Stromschlag von 1.000 Volt. (Symbolbild)
    Der Bahnmitarbeiter erlitt einen Stromschlag von 1.000 Volt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

    Ein 52-jähriger Bahnmitarbeiter hat einen Stromschlag auf dem Dach eines Zuges erlitten. Er prüfte in einem Betriebswerk in München die Funktionsfähigkeit einer Klimaanlage, wie die Polizei mitteilte.

    Bei dem Stromschlag mit 1.000 Volt verletzte sich der österreichische Elektroniker demnach leicht. Er wurde den Angaben zufolge mit leichten Brandverletzungen an der Hand in ein Klinikum gebracht.

    Bevor der Bahnmitarbeiter auf das Dach stieg, stellte der 52-Jährige den Strom demnach selbst ab. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Ein technisches Versagen könne nicht ausgeschlossen werden.

