München: Bauarbeiten auf Ostbahnhof – Stammstrecke eingeschränkt: alle Informationen

München

Wegen Bauarbeiten am Ostbahnhof: Zahlreiche Einschränkungen auf der Stammstrecke München

Am Wochenende sollten S-Bahn-Fahrgäste in München wieder Geduld mitbringen. Die Stammstrecke wird nur eingeschränkt befahren. Alle Informationen auf einen Blick.
Von Julia Mondry
    Am Wochenende bietet die Deutsche Bahn nur eingeschränkte Verbindungen auf der Münchner Stammstrecke an.
    Am Wochenende bietet die Deutsche Bahn nur eingeschränkte Verbindungen auf der Münchner Stammstrecke an. Foto: dpa (Archivbild)

    Von Freitagnacht bis Montagmorgen fahren S-Bahnen auf der Münchner Stammstrecke nicht wie gewohnt. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Website mit. Grund für die Änderungen im Fahrplan sind Bauarbeiten am Münchner Ostbahnhof. Was Fahrgäste nun wissen sollten.

    Einschränkungen an Stammstrecke: Diese Münchner Linien sind betroffen

    Wie die DB berichtete, dauern die Einschränkungen von Freitag, 10. Oktober ab 22.20 Uhr, bis Montag, 13. Oktober um 5 Uhr morgens an. Davon sind laut dem Verkehrsunternehmen vier Linien betroffen:

    S1: Leuchtenbergring – Freising/Flughafen

    • Zwischen den Haltestellen Freising/Flughafen und Moosach fahren Züge im 20-Minuten-Takt.
    • Alle 40 Minuten erreichen Fahrgäste den Münchner Hauptbahnhof. Jeder zweite Zug fährt demnach weiter. Fahrgäste steigen an Gleis 27 – 36 aus.

    S3: Holzkirchen – Mammendorf

    • Alle Züge, die aus Richtung Holzkirchen kommen oder dort hinfahren, beginnen beziehungsweise enden in Giesing.
    • Alle Züge, die aus Richtung Mammendorf kommen oder dort hinfahren, beginnen beziehungsweise enden am Ostbahnhof.
    Von den Änderungen am Wochenende ist unter anderem die Linie S4 betroffen.
    Von den Änderungen am Wochenende ist unter anderem die Linie S4 betroffen. Foto: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

    S4: Trudering – Geltendorf

    • Alle Züge, die aus Richtung Geltendorf kommen oder dort hinfahren, beginnen beziehungsweise enden am Heimeranplatz an Gleis 11.
    • Alle Züge, die aus Richtung Trudering kommen oder dort hinfahren, befahren die Strecke zwischen Pasing und Trudering nicht. Die Züge fallen in diesem Teil aus.

    S5: Kreuzstraße – Pasing

    • Alle Züge, die aus Richtung Kreuzstraße kommen oder dort hinfahren, beginnen beziehungsweise enden in Giesing.
    • Alle Züge, die aus Richtung Pasing kommen oder dort hinfahren, befahren die Strecke zwischen Giesing und Pasing nicht. Die Züge fallen in diesem Teil aus.

    Auf der Strecke zwischen dem Münchner Ostbahnhof und der Haltestelle Pasing/Laim fahren am Wochenende insgesamt lediglich die Linien S2, S3, S6 und S8.

    Stammstrecke München: Hier finden Fahrgäste Informationen

    Wer von den Fahrplanänderungen am Wochenende betroffen ist, dem stellt die Deutsche Bahn aktuelle Informationen auf ihrer Website zur Verfügung. In Zukunft wird die Stammstrecke in München öfter eingeschränkt befahren. Alle Informationen dazu finden Gäste ebenfalls online.

