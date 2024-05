München

Baustellen und Leerstände: Der Münchner Hauptbahnhof verkommt

Baustelle auf der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München. Eine der großen Baustellen am Münchner Hauptbahnhof. Hier wird die zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut

Plus Der Münchner Oberbürgermeister spricht von "Verwahrlosungstendenzen" am Hauptbahnhof. Eine Spurensuche vor Ort offenbart, mit welch komplizierter Situation sich die Stadt konfrontiert sieht.

Von Florian Lang

Eine Großbaustelle nach der anderen, leerstehende Gebäudekomplexe und eine vertriebene Drogen-Szene, die sich im Umfeld ihren Platz sucht – das meinte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) also, als er von "Verwahrlosungstendenzen" rund um den Hauptbahnhof sprach. Reiter hatte sich selbst ein Bild gemacht, jüngst bei einer Exkursion mit der Polizei, die Schützenstraße hinunter zum Stachus, vorbei am Justizpalast und hin zum Alten Botanischen Garten. Ihren Spuren folgend lassen sich diese Eindrücke nachempfinden, jedoch auch erahnen, warum eine schnelle Verbesserung schwierig werden dürfte. Einerseits werden die Baustellen und die vielen Leerstände nicht kurzerhand verschwinden, andererseits ist die Stadt München gewissermaßen Leidtragende ihres erfolgreichen sozialen Engagements.

Stadt München kämpft gegen die Folgen der Leerstände und Baustellen

Besucher der Landeshauptstadt, die mit dem Zug ankommen, sehen derzeit vor lauter Baustellen den Bahnhof kaum. Im Empfangsgebäude sind die Säulen der stählernen Halle großräumig eingezäunt, auch an beiden Ausgängen wird gebaut. Der Neubau schreitet voran, viel Platz ist nicht, schon gar nicht um die größte Baustelle, draußen am Bahnhofsplatz. Dort gegenüber sollen die Leute eigentlich in Richtung Stachus durch die Schützenstraße flanieren, doch die ist einem mitleiderregenden Zustand. Auf der nördlichen Straßenseite steht jeder Gebäudekomplex leer. In den ehemaligen Kaufhof zogen Obdachlose und Süchtige ein, erst vor Kurzem räumte die Stadt den Komplex und sperrte ihn mit Bauzäunen ab. Auf der südlichen Straßenseite leiden die Verbliebenen trotzdem weiter.

