Bedrohungslage: Polizei sperrt Bereich um Viktualienmarkt

Am Donnerstagnachmittag hat die Münchner Polizei einen großen Bereich um den Viktualienmarkt abgesperrt. Grund ist eine Bedrohungslage in einer Wohnung.

Die Polizei hat einen Bereich rund um den Münchner Viktualienmarkt am Donnerstagnachmittag großräumig abgesperrt. Grund dafür ist eine Bedrohungslage in einer Wohnung in der Prälat-Zistl-Straße nahe der Schrannenhalle, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Womöglich befinde sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand.

Aktuell sind mehr als 20 Polizeistreifen vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht. Nähere Hintergrunde sind bislang nicht bekannt. Auch Informationen über Verletzte gibt es derzeit nicht.