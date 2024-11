Die Stadt München beschließt ein schärferes Dieselfahrverbot

Der Münchner Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in der Münchner Umweltzone auf die Schadstoffklasse 5 auszuweiten. Das berichten mehrere Medien. In dem Bereich einschließlich des Mittleren Rings gilt seit fast zwei Jahren ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse 4 und schlechter. Im März urteilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof: Das reicht nicht. Er forderte die Stadt München auf, das Verbot auszuweiten.

Dieser Forderung ist der Stadtrat nun nachgekommen – allerdings soll das Verbot nur in dem Streckenabschnitt zwischen dem Georg-Brauchle-Ring und der Auffahrt zur A96 gelten. Dieser Bereich ist besonders belastet. Der Stadtrat beschloss allerdings auch eine Ausstiegsklausel. Nach dieser soll das Diesel-Fahrverbot nicht ausgeweitet werden, wenn die seit Juni geltende Tempo-30-Regelung ausreicht, um die Stickstoffdioxid-Grenzwerte einzuhalten.

Dieselfahrverbot in München: Die Stadt will mehr Daten

Insbesondere in der Landshuter Allee werden die Grenzwerte regelmäßig überschritten. Zuletzt sanken die Werte allerdings, die Stadt will für eine genauere Beurteilung noch mehr Daten. Im Februar oder März soll voraussichtlich weiter diskutiert werden. „Wir entscheiden lediglich, dass wir den rechtlichen Zwängen gerecht werden, alles andere entscheiden wir im neuen Jahr“, sagte SPD-Fraktionssprecherin Anne Hübner.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert eine schnelle Umsetzung. „15 Jahre lang wurde den Menschen in München ihr Recht auf saubere Luft mit allen politischen Mitteln verwehrt“, sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Er fordere Oberbürgermeister Reiter auf, „endlich die Gesundheit der Menschen gegenüber den Interessen der Automobilindustrie zu priorisieren“. Die DHU hatte gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschland vor Gericht durchgesetzt, dass München das Fahrverbot verschärfen muss.