München-Bogenhausen: Streit eskaliert – Mann verletzt Frau am Arm und wird in psychiatrische Klinik gebracht

München-Bogenhausen

Frau bei Streit am Arm verletzt – 33-Jähriger in psychiatrische Klinik eingewiesen

Ein Zeuge im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen rief die Polizei, nachdem er Schreie aus einer Wohnung hörte und eine am Arm verletzte Frau entdeckte.
Von Franziska Hubl
    Der Mann hatte sich psychisch auffällig verhalten.
    Der Mann hatte sich psychisch auffällig verhalten. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Ein Streit zwischen einer 37-Jährigen und einem 33-Jährigen führte zu einer Anzeige und der Einweisung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus.

    Ein Zeuge hatte am Montag, 22. September, gegen 15.50 Uhr die Polizei kontaktiert, nachdem er im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eine am Arm verletzte Frau entdeckt und Schreie aus einer Wohnung gehört hatte.

    Streit in München-Bogenhausen eskaliert: Mann wird eingewiesen

    Mehrere Streifen fuhren zum Einsatzort. Dort stellten sie dem Polizeibericht zufolge fest, dass es zu einem Streit zwischen dem 33-Jährigen aus Rosenheim und der 37-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg gekommen war. Dabei sei die Frau durch den 33-Jährigen verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

    Der 33-Jährige habe auf die Beamten psychische auffällig gewirkt, weshalb man ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus einwies. Er wurde wegen Körperverletzung angezeigt, teilte die Polizei mit.

    Eine Straße am Einsatzort wurde wegen des Polizeieinsatzes zeitweise in beide Richtungen gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

