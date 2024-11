Brand in Einfamilienhaus fordert ein Todesopfer

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in München ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr holten Einsatzkräfte am Montagabend die leblose Person aus dem brennenden Gebäude. Weder Feuerwehr noch Polizei konnten zunächst Angaben zur Identität der Person machen.

Demnach stand bei Eintreffen der Feuerwehr das Erdgeschoss bereits in Flammen, das Feuer griff auf das Obergeschoss über. Zwei Menschen wurden indes noch im Haus vermutet, daher betraten Atemschutztrupps das Gebäude. Für die gefundene Person kam laut Feuerwehr jedoch jede Hilfe zu spät. Die zweite vermisste Person befand sich den Angaben zufolge bereits in Sicherheit. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Das Haus ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es war den Angaben nach zunächst unklar, ob das Todesopfer in dem Haus wohnte.