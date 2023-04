München

vor 31 Min.

Brand in Münchner Mehrfamilienhaus verursacht Millionenschaden

42 Menschen in München mussten in der Nacht zum Samstag ihre Wohnungen verlassen. Grund dafür war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dieser drohte auch das Nachbarhaus zu erfassen.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in München ist nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von 2,5 Millionen entstanden. Das Feuer in der Nacht zu Samstag zerstörte mehrere Wohnungen, drei Stockwerke waren zunächst nicht mehr bewohnbar, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag mitteilste. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Eine schwangere Frau sei jedoch nach der Evakuierung kollabiert. Grund dafür sei vermutlich der Stress gewesen, den der Brand bei der Schwangeren auslöste. Feuer brach auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses in München aus Das Feuer war auf einem Balkon im dritten Stock ausgebrochen, danach schlugen die Flammen auf zwei weitere Stockwerke und das Dach über. 42 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, darunter auch Bewohner des benachbarten Hauses. Dieses wurde evakuiert, weil zunächst befürchtet wurde, dass das Feuer über das brennende Dach übergreift. Neben 25 Rettungskräften waren etwa 150 Feuerwehrleute im Einsatz. In den Morgenstunden konnte der Brand schließlich gelöscht werden. (dpa/lby) Lesen Sie dazu auch Ulm Feuerwehreinsatz am Eselsberg: 600 Liter Salzsäure im RKU ausgelaufen

