Brand zerstört Mobilfunkmast

Beim Brand eines Mobilfunkmasts in München ist nach ersten Schätzungen ein hoher Schaden entstanden.

Die Brandursache ist bislang noch unklar, Brandstiftung ist derzeit nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand. Der Schaden soll nach Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Nacht zum Freitag, der Mast wurde zerstört. In der Vergangenheit waren Mobilfunkmasten Ziel von politisch motivierten Straftaten. Die Münchener Kriminalpolizei ermittele in alle Richtungen, hieß es weiter.

(dpa)