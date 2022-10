Bundeskanzler Scholz kommt zur Bayern-SPD

Am Samstag findet der Landesparteitag der Sozialdemokraten in München statt. Es wird ein SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl nominiert. Der Sieger steht bereits fest.

Bereits ein Jahr vor der Landtagswahl will die Bayern-SPD am Samstag ihren Vorsitzenden Florian von Brunn, 53, zum Spitzenkandidaten nominieren. Als prominentester Gast wird Bundeskanzler Olaf Scholz beim Landesparteitag in München erwartet.

Brunn, der vergangenes Jahr zunächst den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion, dann auch den Landesvorsitz der Partei übernommen hat, wertet den geplanten Auftritt des Kanzlers als Symbol für die Geschlossenheit der SPD: „Das zeigt nicht nur, dass wir gemeinsam Seite an Seite für soziale Politik eintreten, sondern auch, wie wichtig Olaf Scholz Bayern ist und wie gut wir zusammenarbeiten.“

Bayern-SPD lag regelmäßig unter der 10-Prozent-Marke

Bei den Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat allerdings steht die SPD aktuell nicht so gut da. Vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst lag sie in Umfragen regelmäßig unter der Zehn-Prozent-Marke, erreichte kurz nach der Wahl in einer Umfrage im Oktober einmal sogar 20 Prozent, fiel dann aber recht schnell wieder zurück auf etwa zehn Prozent.

Dass von Brunn die Partei am Samstag in München hinter sich bringen wird, steht offenbar außer Frage. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin wird es dem Vernehmen nach nicht geben.

Florian von Brunn ist Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Foto: Tobias Hase, dpa (Archivbild)

Unumstritten allerdings ist der frühere IT-Berater mit abgeschlossenem Philosophie-Studium nicht, wie es aus der Landtagsfraktion heißt. Einige erfahrene SPD-Landtagsabgeordnete haben bereits angekündigt, sich nicht mehr um eine Kandidatur zu bewerben. Der dominante Führungsstil des karrierebewussten Vorsitzenden soll dabei in einigen Fällen eine entscheidende Rolle gespielt haben.

