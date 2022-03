Caritas warnt Flüchtlinge vor Menschenhändlern

Katholische Institutionen warnen vor Menschenhändlern, die Flüchtlingen aus der Ukraine am Münchner Hauptbahnhof auflauern.

"Man muss dem von Anfang an entgegenwirken", sagte Bettina Spahn, Leiterin der katholischen Bahnhofsmission München, am Mittwoch in München. "Es wird auf jeden Fall probiert, diese Frauen mit ihren Kindern anzusprechen", sagte Caritas-Vorstandsmitglied Gabriele Stark-Angermeier. Das Ziel dieser Männer sei, Frauen zur Prostitution zu zwingen. Sie sieht "eine systematische Geschichte" und betont: "Das Thema existiert."

