Christbaum fängt Flammen: Zwei Menschen verletzt

Ein Ehepaar aus München ist verletzt worden, nachdem sein Christbaum in Brand geraten ist.

Wie die Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mitteilten, brach das Feuer am Mittwochabend aus, als ein 62-Jähriger in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Wachskerzen an dem Baum anzündete. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, erlitt der Mann schwere Verbrennungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 61 Jahre alte Frau wurde durch den Rauch leicht verletzt und vor Ort versorgt. Das Wohnzimmer, in dem der Baum stand, war den Angaben zufolge nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

(dpa)