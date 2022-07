München

Datenpanne im LKA: Erklärungsnot vor dem NSU-Ausschuss

Plus LKA-Präsident Pickert muss vor einem Untersuchungsausschuss eine Datenpanne erklären. Ausgerechnet im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Mordserie des NSU.

Von Uli Bachmeier

Eine Datenpanne beim Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) hat die Mitglieder des zweiten Untersuchungsausschusses zur Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) im Landtag in helle Aufregung versetzt. Der Grund: Versuche in Bund und Ländern, die Hintergründe der beispiellosen Serie von Verbrechen aufzuklären, waren in der Vergangenheit mehrfach durch dubiose Löschungen von Daten bei Sicherheitsbehörden behindert worden – unter anderem durch die ominöse „Operation Konfetti“ beim Bundesamt für Verfassungsschutz.

