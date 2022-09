DAV verzeichnet weniger Bergunfälle bei Mitgliedern – insgesamt aber steigt die Zahl

Die Anzahl der Unglücksfälle am Berg steigt, doch Mitglieder des Deutschen Alpenvereins sind seltener betroffen. Woran liegt das?

Am Montag ist ein 65-Jähriger in den Bergen bei Mittenwald abgestürzt und gestorben. Einen Tag vorher kam ein Allgäuer bei einem Bergunfall im Berchtesgadener Land ums Leben. Im ersten Halbjahr 2022 starben bei Bergunfällen im südlichen Oberbayern 30 Personen. Laut Polizeistatistik gab es im kompletten Vorjahr im selben Gebiet 55 Tote bei Bergunfällen. Die bayerische Bergrettung verzeichnete in den vergangenen Jahren steigende Einsatzzahlen in der Sommersaison.

Trotzdem: Der Deutsche Alpenverein (DAV) vermeldet in seiner Statistik einen Rückgang der Bergunfälle unter seinen Mitgliedern. Die Daten umfassen den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 und beziehen weltweite Bergunfälle von Mitgliedern ein, die der Versicherung des DAV gemeldet wurden.

Die Anzahl der tödlich-verunglückten DAV-Mitglieder ist gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Unfälle von 935 auf 669 gefallen. Allerdings stieg die Anzahl der tödlichen Unfälle von 29 auf 32. Die Zahl aus 2020 ist die niedrigste, die jemals ermittelt wurde. Am meisten Unfälle und Notfälle gab es laut der Statistik beim Wandern. Bei den Wintersportarten hatten Ski- und Snowboardfahrer in den Vorjahren die höchsten Zahlen. Diese fielen vergangenes Jahr deutlich geringer aus, weil viele Ski-Gebiete wegen Corona geschlossen waren.

Dass andere Statistiken höhere Unfallzahlen aufführen, erklärt der DAV durch einen „Bergsport-Boom“ in der Corona-Zeit. „Einerseits war der Anteil an Menschen ohne entsprechende alpine Ausbildung in den Bergen vermutlich größer“, sagt Julia Lorenz von der DAV-Sicherheitsforschung. Gleichzeitig riefen die Vereine ihre ohnehin schon erfahrenen Mitglieder gezielt zur Umsicht auf. „Die Appelle der Alpenvereine scheinen das Verhalten der Bergsportszene beeinflusst zu haben.“ DAV-Mitglieder seien vermutlich vorsichtiger unterwegs gewesen.

