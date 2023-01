München

Der Bayerische Jagdverband kommt einfach nicht zur Ruhe

Plus Der erbitterte Machtkampf im Bayerischen Jagdverband geht in eine neue Runde. Ludwig von Lerchenfeld will Ernst Weidenbusch an der Spitze des Verbands ablösen.

Von Uli Bachmeier

Die beiden Herren kennen sich gut. Lange Jahre saßen sie gemeinsam für die CSU im Landtag. Jetzt stehen sie sich als Konkurrenten gegenüber. Der oberfränkische Waldbesitzer Ludwig Freiherr von Lerchenfeld will den Münchner Rechtsanwalt Ernst Weidenbusch an der Spitze des heillos zerstrittenen Bayerischen Jagdverbandes ablösen. Erneut wird, wie schon vor Jahren beim Sturz des langjährigen Jagdpräsidenten Jürgen Vocke, mit harten Bandagen gefochten – sehr zum Ärger all der Jäger in Bayern, die sich einen starken, geschlossen auftretenden Jagdverband wünschen.

