Die Revolution bei den bayerischen Jägern ist gescheitert

Bei der Versammlung der bayerischen Jägerschaft ging es ordentlich zur Sache. Im Zentrum des Zoffs: Präsident Ernst Weidenbusch. Doch seine Abwahl scheiterte.

Die von langer Hand vorbereitete Revolte gegen Bayerns Jagdpräsident Ernst Weidenbusch ( CSU) ist gescheitert. Beim Landesjägertag in Hof stimmten nach mehreren Stunden heftigen Streits etwas mehr als 55 Prozent der Delegierten gegen seine Abwahl. Weidenbusch aber musste feststellen: „Im Moment gibt der Bayerische Jagdverband nach außen ein katastrophales Bild ab.“

Obwohl die Landesversammlung der Jäger am Samstag öffentlich war und sogar live im Internet verfolgt werden konnte, scheuten sich die Kontrahenten nicht, sich gegenseitig massiv zu beschuldigen. Es ging um angebliche Beschimpfungen und Beleidigungen, Wutausbrüche und Verunglimpfungen, verbale Entgleisungen und Schmutzkampagnen.

Aiwanger forderte die Jäger "zu innerer Geschlossenheit" auf

Daran konnte auch der Appell zu einem „fairen Miteinander“ nicht viel ändern, den Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) am Vormittag zum Auftakt der Versammlung an die gut 700 Delegierten richtete. Er forderte die Jägerinnen und Jäger „zu innerer Geschlossenheit“ auf und mahnte sie eindringlich, sich gegenüber Landwirten und Waldbesitzern „wie gute Brüder“ zu verhalten. Trotz aller „Zielkonflikte“ gehe es darum, „das Jagdrecht gemeinsam nach vorne zu verteidigen.“ Auch der Chef der Jägerschaft Hof, Armin Hohmann, forderte Gemeinsamkeit, „nicht dass Hof als der Ort übrig bleibt, an dem sich die Jägerschaft gespalten hat.“

Von Gemeinsamkeit aber war im weiteren Verlauf der Versammlung nicht viel zu spüren – im Gegenteil. Wie sehr Zerwürfnisse aus der Vergangenheit nachwirken, zeigte sich schon in der Debatte über den Vorschlag, Weidenbuschs Vorgänger, den langjährigen Jagdpräsidenten Jürgen Vocke, zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Vocke war mit allerlei Vorwürfen und einer Strafanzeige aus dem Amt getrieben worden. Die Anschuldigungen gegen ihn hatten sich Jahre später als haltlos erwiesen. Dennoch gab es vereinzelten Widerspruch, ehe die Versammlung der Ernennung zum Ehrenpräsidenten zustimmte.

Persönliche Animositäten und fehlendes Vertrauen

Zum großen Streit kam es dann am Nachmittag. Weidenbusch gab die Versammlungsleitung an den früheren Staatssekretär Bernd Weiß (CSU) ab, der erst einmal strittige Satzungsfragen zu klären hatte sowie die Frage, ob per Akklamation oder schriftlich und geheim abgestimmt werden soll. Als das nach einigem Gezänk geklärt war, ging es zur Sache.

Wortführer der Revolte gegen den Präsidenten war, wie schon vor einem Jahr beim Landesjägertag in Augsburg, der Chef der Kreisgruppe Dachau, Ernst-Ulrich Wittmann. Er warf Weidenbusch vor, Kreisgruppen des BJV „ausgegrenzt und an die Seite gestellt“ zu haben. Es gehe nicht nur um persönliche Animositäten, sondern es fehle nach innen an Vertrauen, Wertschätzung und Kommunikation. Und nach außen habe sich der Verband unter Weidenbusch „sehr hart positioniert“.

Jägerpräsident Weidenbusch nimmt Kritik an und gelobt Besserung

Einige Stunden wogte die Debatte hin und her. Ein Delegierter warf den Kritikern Weidenbuschs vor, sie benähmen sich wie Feuerwehrmänner, die selbst das Feuer gelegt haben. Andere wiederum hielten dem Präsidium Eigenmächtigkeiten vor und dass der Verband sich unter der neuen Führung „desolat und gespalten präsentiere.“ Am Ende nahm der Präsident einige konkrete Kritikpunkte auf, gelobte Besserung und versicherte: „Mir ist jede Kreisgruppe wichtig, mir ist jeder Kreisgruppenvorsitzende wichtig.“

Seine Abwahl konnte er damit verhindern. 392 Delegierte stimmten für, 291 gegen ihn. Knapp gerettet hat sich BJV-Generalsekretär Robert Pollner. 352 Delegierte votierten für seinen Verbleib im Amt, 348 dagegen. Damit war die Revolte abgewendet, die Spaltung aber noch nicht überwunden.