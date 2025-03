Diebe schlagen Beobachter mit Brecheisen zu Boden

Mit einer Brechstange haben Unbekannte in München einen Mann niedergeschlagen, der sie auf frischer Tat ertappt hat. Sie wollten einen Snackautomaten am Bahnsteig aufbrechen, wie die Polizei mitteilte. Ein 53-jähriger Mann hatte den Angaben zufolge von seiner Wohnung aus Geräusche wahrgenommen und sei deshalb nach unten zur naheliegenden S-Bahn-Station gegangen. Er entdeckte demnach zwei Menschen am Snackautomaten und schubste einen der beiden weg.

Die Polizei alarmierte er zunächst nicht

Daraufhin habe einer der Unbekannten dem 53-Jährigen mit einem Brecheisen gegen den Kopf geschlagen. Mit einer Platzwunde stürzte der zu Boden und schürfte sich den Arm auf. Erst danach wollte der Mann den Angaben zufolge die Polizei rufen. Weil sein Handy demnach aber bei dem Sturz beschädigt wurde, rief er lautstark nach seiner Frau, die noch in der Wohnung war. Sie verständigte die Polizei.

Beide Tatverdächtigen flüchteten. Lebensmittel klauten sie nicht. Der 53-Jährige wollte laut Polizei nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst selbst zum Arzt gehen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Versuch des besonders schweren Fall des Diebstahls.