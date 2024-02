Drei Polizisten bei Verkehrskontrolle verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle in München hat ein Mann nach Angaben der Polizei Widerstand geleistet und in der Folge drei Polizisten verletzt.

Einer der Beamten sei mit schwereren Verletzungen vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Demnach kontrollierten die Polizisten den 40-Jährigen am Freitagabend und fanden in seinem Auto den Angaben zufolge ein sogenanntes Blitzerwarngerät. Solche Geräte, die Autofahrerinnen und Autofahrern Radarkontrollen anzeigen sollen, seien in Deutschland nicht zugelassen. Damit sei der Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit erfüllt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Beamten belehrten den Mann demnach darüber. Der Fahrer verhielt sich der Mitteilung zufolge aggressiv, weswegen die Beamten beschlossen, ihn zu fesseln. Der 40-Jährige leistete dabei den Angaben nach Widerstand und verletzte in Folge drei Polizisten.

Gegen den Autofahrer wird laut Polizei unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

(dpa)