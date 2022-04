Dreister Kinderwagen-Klau: Vater stellt Diebin am Münchner Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof München klaut eine 33-jährige Frau einen Kinderwagen. Weit kam sie allerdings nicht, wie die Bundespolizei berichtet.

Eine Familie verstaut am Münchener Hauptbahnhof gerade ihr Reisegepäck, da nutzt eine Frau die Gelegenheit und nimmt den Kinderwagen der Familie mit, so berichtet es die Polizei. Demnach machte sich die gebürtige Westukrainerin am Samstagvormittag mit der Diebesbeute Richtung Starnberger Flügelbahnhof auf.

Der Familienvater stellte die Diebin - diese flieht daraufhin

Als der Familienvater bemerkte, dass der neue, aber leere Kinderwagen im Wert von 1100 Euro fehlte, soll er sich umgeschaut haben und die Frau mitsamt Wagen entdeckt haben. Er eilte der vermeidlichen Diebin nach und informierte die Bundespolizei. Ohne ein Wort zu sagen, überließ die Ukrainerin daraufhin ihr Diebesgut und floh, so die Polizei.

Die Bundespolizei konnte die verdächtige Frau stellen. Über die Intention des Diebstahls soll es weitere Ermittlungen geben. Bisher ist die Frau nur wegen des unerlaubten Aufenthalts aufgefallen. Die 33-Jährige bekam eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls und durfte anschließend die Polizeiwache verlassen. (AZ)

