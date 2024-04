Fett-Brand mit Wasser gelöscht: Zwei Frauen leicht verletzt

Zwei Frauen haben versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen und sind dabei leicht verletzt worden.

Das Frittierfett war laut Mitteilung der Feuerwehr vom Sonntag im Kochtopf zu heiß geworden und hatte Feuer gefangen. Als die Frauen dann am Samstagabend Wasser in den Topf schütteten, kam es zu einer Explosion, die den Dunstabzug in Brand setzte.

Ein Nachbar half, das Feuer in der Wohnung in München zu löschen. Die Feuerwehr entlüftete anschließend die Räume. Beide Frauen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Brennendes Fett soll nach Angaben der Feuerwehr mit einem passenden Topfdeckel erstickt werden.

