Feuerwehr befreit Katze aus Versorgungsschacht

Eine verirrte Katze haben Feuerwehrleute aus dem Versorgungsschacht eines Münchner Wohnhauses befreit.

Das Tier sei offenbar in den Schacht geklettert und drei Meter nach unten gerutscht, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Einsatzkräfte schlugen und bohrten am Sonntag in der darunter liegenden Wohnung im Stadtteil Schwabing ein Loch in die Wand. Nach etwa zwei Stunden hatten sie die Katze befreit und übergaben sie ihrer Besitzerin. Wie das Tier in den Schacht gelangt war, blieb unklar.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-417618/3 (dpa)