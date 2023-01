Feuerwehr rettet Hund nach Sechs-Meter-Sturz aus der Isar

An einem Münchner Stauwehr springt ein Hund in die Isar. Die Besitzer wählen den Notruf. Das Tier wird mit einem Stand-Up-Paddle-Board gerettet.

Ein Hund ist an einem Münchner Stauwehr sechs Meter tief in die Isar gestürzt. Zuvor sei das Tier über die Brüstung in den Fluss gesprungen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Das Tier trieb daraufhin am Freitag über das Wehr nach unten und blieb trotz der Höhe unverletzt.

Der Hund hatte danach keine Lust mehr auf weitere Experimente, wie es weiter hieß. Er schwamm statt zum Ufer auf einen Vorsprung. Weil der Hund alle Rufe ignorierte, wählte die Besitzerin den Notruf. Die Einsatzkräfte brachten das Tier mit einem Stand-Up-Paddle-Board zurück ans Ufer.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)