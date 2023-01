Feuerwehr schiebt Rollstuhlfahrer nach Hause

Weil sein elektrischer Rollstuhl plötzlich streikte, haben Feuerwehrleute in München einen 50-Jährigen nach Hause geschoben - ein Löschfahrzeug sicherte die Gruppe dabei von hinten.

Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten, gab der Rollstuhl am Vorabend mitten in einem Supermarkt den Geist auf. Die Helfer versuchten erst alles, um das Gerät wieder in Gang zu bringen - telefonierten sogar mit Hersteller und Krankenkasse. Als nichts half, schalteten sie alle Sperren und Bremsen des Rollstuhls aus und schoben den 50-Jährigen einen knappen Kilometer nach Hause. Weil dabei auch das Licht des Gefährts ausging, sicherte das Löschfahrzeug die Gruppe.

(dpa)