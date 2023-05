Feuerwehr und Kinder retten Küken gemeinsam vor Katze

Die Feuerwehr war schneller als die Katze: Nach einem Anruf von Kindern haben Einsatzkräfte in München fünf Amselküken aus einem Vogelnest in Sicherheit gebracht.

Das vom Baum gefallene Nest hatten die Kinder beim Spielen gefunden, wie die Feuerwehr München am Freitag berichtete. Die Vogelmutter sei nicht zu sehen gewesen, stattdessen aber eine Katze.

Die Kinder schützten die kleinen Vögel bei dem Vorfall am Donnerstag und verständigten die Feuerwehr. Die Retter versuchten, den Baum zu finden, von dem das Nest gefallen war - aber ohne Erfolg. Die Amselküken hätten dringend Wärme benötigt, hieß es seitens der Feuerwehr. Daher seien die Vögel vorsichtig eingepackt in ein Tierheim gebracht worden. Dort sollen sie nun aufgepäppelt und später wieder in die Freiheit entlassen werden. (dpa)

