Frau mit Messer verletzt - Mann festgenommen

Ein Mann soll im Norden Münchens eine Frau mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Die 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Der 33 Jahre alte Verdächtige wurde festgenommen und wegen eines Gewaltdelikts angezeigt. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Ex-Partner der Frau handeln, die Verletzungen am Oberkörper erlitt.

Der Verdächtige hatte die Frau auf einem Verbindungsweg in einer Wohnanlage angegriffen. Zeugen hatten per Notruf gemeldet, dass eine verletzte Frau um Hilfe schreie und in unmittelbarer Nähe ein Mann mit einem Messer in der Hand stehe. Daraufhin rückten sofort mehrere Streifen aus und nahmen den Münchner fest; eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.

Auch die Tatwaffe stellten die Beamten am Tatort sicher. Die Kripo übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung führte laut Polizei umfassende Maßnahmen durch. Die Beamten riefen auch Zeugen auf, sich zu melden.