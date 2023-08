Freie Wähler: Mehring geht mit CSU-General Huber hart ins Gericht

Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, nennt die CSU-Kritik an Parteichef Hubert Aiwanger absurd. Er sieht seine Partei auf einem guten Kurs.

Der schwäbische Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, hat die Kritik von CSU-Generalsekretär Martin Huber an Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger scharf zurückgewiesen. „Die unbeholfene Aiwanger-Kritik von CSU-Generalsekretär Martin Huber ist in der Sache absurd und in ihrer Art und Weise fast schon amüsant. Huber reiht sich damit nahtlos in die Reihe glückloser Versuche ein, Aiwanger vor den Wahlen gezielt in ein schiefes Licht zu rücken. Das ging bislang gründlich schief und hat die Zustimmung zu uns Freien Wählern zuletzt auf ein neues Höchstmaß getrieben“, sagte Mehring unserer Redaktion.

Ist Hubert Aiwanger "gegen das Establishment"?

Huber hatte Aiwanger kritisiert, weil er seiner Auffassung nach immer wieder den Anschein erweckt, „gegen das Establishment“ zu sprechen. Dabei sei er als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Teil der Regierung. Huber spielte dabei insbesondere auf Aussagen Aiwangers zur Corona-Politik an und wies darauf hin, dass der Wirtschaftsminister im Kabinett „sämtliche Maßnahmen und Beschlüsse mitgetragen hat“. Dazu sagte Mehring: „Gerade während Corona wäre bekanntlich vieles ganz anders gelaufen, wenn die CSU alleine regiert und ihren Corona-Kurs vollständig durchgesetzt hätte.“

Eine besondere Rolle spielt zwischen den konkurrierenden Regierungsparteien im Landtagswahlkampf offenbar der ländliche Raum. Huber hatte Aiwanger vorgeworfen, dass er vor Landwirten immer wieder „Bürokratie und Gängelung“ kritisiere, für die oft auch sein Parteifreund, Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler), die Verantwortung trage. Konkret nannte er dabei den Umgang mit „roten Gebieten“, in denen es wegen der Nitratbelastung des Grundwassers strenge Auflagen für Landwirte gibt. Auch diese Kritik will Mehring nicht gelten lassen: „Gerade bei den roten Gebieten setzt Umweltminister Glauber einzig diejenigen Vorgaben um, die von der alten Bundesregierung unter CSU-Beteiligung im Mai 2020 beschlossen worden sind.“ Das falle den Landwirten jetzt auf die Füße.

Lesen Sie dazu auch