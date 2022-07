München

18.07.2022

Frühe Warnungen des Bauministeriums zur zweiten Stammstrecke verpufften

Plus Bereits im Dezember 2020 erreichte die Staatskanzlei ein Brandbrief, in dem vor Kostenexplosionen und Bauzeitverzögerungen gewarnt und dringender Handlungsbedarf angemeldet wurde. Ist es jetzt zu spät?

Von Uli Bachmeier

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war gewarnt. Bereits im Dezember 2020 erreichte die bayerische Staatskanzlei ein Brandbrief aus dem Bauministerium, in dem auf drohende Kostensteigerungen und Bauzeitverzögerungen bei der zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München hingewiesen wurde. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, listeten die Ministerialbeamten eine ganze Serie von Risiken auf und mahnten dringenden Handlungsbedarf an. Geschehen allerdings ist damals offenbar nichts.

