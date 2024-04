Fußgänger wird am Effnerplatz von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen am Münchner Effnerplatz von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Am Dienstagmorgen ist gegen 9.30 Uhr ein Fußgänger am Effnerplatz im Münchner Stadtteil Bogenhausen von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Ein größeres Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sei vor Ort. Der Effnerplatz und auch die Auffahrtsstraße in östlicher Richtung wurden gesperrt.

Über weitere Verletzte hatte die Polizei zunächst keine Erkenntnisse. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch unklar. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es zunächst keine Hinweise darauf, dass der Lastwagen absichtlich in Richtung des Fußgängers gefahren worden sein könnte. svmo/dpa