Golf-Idol Langer verabschiedet sich von DP World Tour

Bernhard Langer ist eine Golf-Legende. Nach zwölf Jahren tritt er 2024 nochmal in München an. Es ist ein Abschied.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer wird im kommenden Jahr in München letztmals ein Turnier auf der DP World Tour bestreiten. Es ist zugleich das erste Mal seit 2012, dass der Anhausener wieder bei der vom 3. bis zum 7. Juli ausgetragenen Veranstaltung dabei ist. Der 66-Jährige ist schon seit Jahren der Star auf der US-Senioren-Tour. Die DP World Tour, früher European Tour, ist die europäische Top-Liga im Profi-Golf. Langer konnte in seiner Karriere 42 Titel auf der ehemaligen European Tour gewinnen.

"Ich freue mich sehr auf die 35. BMW International Open, die für mich einen besonderen Stellenwert hat. Ich war bei der ersten Austragung 1989 dabei und habe bis zum 25. Jubiläum nur zweimal gefehlt", erklärte Langer am Donnerstag. "Auch wenn ich mich sportlich seit Jahren auf der PGA Tour Champions in den USA betätige, kann ich mir kein stimmungsvolleres Turnier vorstellen, um mich von der DP World Tour zu verabschieden, als die BMW International Open."

Langer ist in Anhausen bei Augsburg aufgewachsen und hat in München dreieinhalb Jahre als Golflehrer gearbeitet, ehe er Tour-Profi wurde. "Umso schöner ist es, in meiner bayerischen Heimat noch einmal eine großartige Turnierwoche erleben zu können", sagte der Masters-Sieger von 1985 und 1993.

