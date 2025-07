Halteausfälle bei S-Bahn und Regionalzügen könnten noch bis Ende Juli bestehen

Die Bahnstrecke zwischen München-Giesing und Holzkirchen muss noch mehrere Tage gesperrt bleiben. Das verkündeten der Nahverkehrsanbieter Bayerische Regiobahn (BRB) und die Deutsche Bahn am Sonntagnachmittag. Die Einschränkungen bestehen bereits seit Freitag.

Halteausfälle zwischen Giesing und Holzkirchen: Grund sind Weichenarbeiten

Grund für die Instandsetzungsarbeiten sind laut den Unternehmen Reparaturen von mehreren Weichen in Unterhaching und Deisenhofen. Betroffen sei die Linie S 3 der Münchner S-Bahn sowie der Regionalverkehr zwischen der oberbayerischen Region und der Landeshauptstadt. Folgende Halte könnten vorerst nicht angefahren werden.

Holzkirchen

Deisenhofen

München-Giesing

Wie die Deutsche Bahn schreibt, wenden die Züge der S-Bahn-Linie S 3 bis zum Abschluss der Reparaturen bereits in Giesing. Um weiter nach Deisenhofen und Holzkirchen zu gelangen, sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Großraumtaxen eingerichtet worden. Im Zehn-Minuten-Takt fahre die S 3 außerdem nur zwischen den Halten Maisach und Ostbahnhof.

Neben der S-Bahn betreffen die Bauarbeiten auch den Regionalverkehr

Auch die Regionalzüge der Linien RB 55, RB 56, RB 57 und RB 58 würden in Holzkirchen vorzeitig wenden und ins Oberland beziehungsweise Mangfalltal zurückkehren, schreibt die BRB in einer Mitteilung.

Von Deisenhofen über Solln nach München könnten Reisende, sowie Pendlerinnen und Pendler allerdings stündlich mit einem Zug der RB 58 gelangen. Diese Linie könnten Fahrgäste in die Landeshauptstadt auch nutzen und bis zum Halt Kreuzstraße fahren, von wo aus sie mit der S 5 weiter nach München-Ost gelangen könnten.

Abschluss der Weichenreparaturen laut Deutscher Bahn zurzeit noch unklar

Wie lange genau die Bauarbeiten noch andauern werden, könnte laut Bahn erst im Verlauf dieser Woche gesagt werden. Die Bahn rechnet in einer Meldung auf ihrer Website vom Dienstag vorerst allerdings mit einer Beeinträchtigung bis zum 30. Juli. Zunächst war für die Arbeiten ein Zeitraum von ungefähr eine Woche vorgesehen.

Bis zum Abschluss der Reparaturen empfehlen BRB und Bahn laut Deutscher Presse-Agentur nur besonders dringende Fahrten zwischen Giesing und Holzkirchen anzutreten. Der Ersatzverkehr könne die Kapazitäten der ausfallenden Zuglinien nach München nicht vollständig ausgleichen, heißt es in dem Agenturbericht. Ab Montag seien insgesamt 14 Busse und 60 Taxen auf der Strecke im Einsatz, schreibt die Bahn in ihrer Mitteilung. In jedem Fall empfehlen sowohl die BRB als auch die Bahnreisenden, ihre Verbindungen kurzfristig zu überprüfen.