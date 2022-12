Im Schelling-Salon tranken schon Brecht, Lenin und Hitler

Plus Seit 150 Jahren ist der Schelling-Salon eine Institution, in der namhafte Menschen noch als Unbekannte verkehrten. Immer noch kann man hier bodenständig essen, ratschen oder Billard spielen.

Wenn man in München nach Schauplätzen der Geschichte sucht, fallen einem spontan eine Menge Orte ein: der Mathäser-Bräu beispielsweise, dem einst größten Bierausschank der Welt, in dem 1918 der Freistaat Bayern gegründet wurde. Oder die Feldherrnhalle, die unter anderem durch den gescheiterten Putschversuch von Hitler und Ludendorff im November 1923 Berühmtheit erlangte. Oder das Olympiagelände – 1972 Zeuge sportlicher Höchstleistungen sowie palästinensischen Terrors.