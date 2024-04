Jugendliche sprüht nationalsozialistische Symbole

In München hat eine Jugendliche insgesamt rund 50 Hauswände und 30 Fahrzeuge mit nationalsozialistischen Symbolen besprüht.

Die 15-Jährige war dabei zuerst am Samstagabend im Stadtteil Laim erwischt und anschließend einer Jugendeinrichtung überstellt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Montagabend wurden Beamte dann in den Stadtteil Au-Haidhausen gerufen, wo sie erneut die Jugendliche beim Sprühen von Schmierschriften antrafen. Insgesamt entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die 15-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Das Dezernat für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)