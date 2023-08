Kinder in Münchner Kino sexuell missbraucht: Polizei fasst Verdächtigen

Ein unbekannter Mann soll in einem Münchner Kino mehrere Mädchen sexuell missbraucht haben. Die Polizei suchte öffentlich mit Fotos nach ihm. Dann tauchte er wieder in dem Kino auf.

Im März sollen mehrere Kinder in einem Kino in der Bayerstraße in München sexuell missbraucht worden sein. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Vorfälle an den Samstagen 4. März zwischen 18.40 und 18.45 und 18. März zwischen 17.15 und 18 Uhr. Der Täter soll sich während Filmvorstellungen auf einen freien Kinosessel neben die Kinder gesetzt und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.

München: Unbekannter flüchtet in beiden Fällen aus Kinosaal

Wie er Merkur berichtet, sei im ersten Fall eine 13-Jährige allein in einem Kinosaal gewesen. Während der Kinderfilmvorstellung habe sich der Mann neben das Mädchen gesetzt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Das Kind habe sich von ihm entfernt und er sei aus dem Saal geflüchtet. Zuhause habe sich das Mädchen einem Familienmitglied anvertraut, das Anzeige bei der Polizei erstattet habe.

Im zweiten Fall habe sich der Täter neben eine zwölf- und eine 13-Jährige in einen Kinosaal und erneut sexuelle Handlungen an sich vorgenomme. Als die Mädchen das bemerkten, sei der Mann geflüchtet. Die Kinder hätten den Vorfall direkt Kinomitarbeitern gemeldet, die die Polizei informierten.

Vermeintlicher sexueller Missbrauch in Münchner Kino: Passanten erkennen Verdächtigen

In beiden Fällen handelt es sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand um denselben Täter. Die Beamten haben Fotos des Mannes von Überwachungskameras erhalten. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr verständigten Passanten die Polizei, nachdem sie den Verdächtigen in demselben Kino gesehen hatten. Vor Ort konnten Beamte den Mann antreffen und eindeutig als den Mann aus der Öffentlichkeitsfahndung identifizieren. Es handelt sich um einen 49-Jährigen aus Weiden in der Oberpfalz. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Mittwoch soll er zur Entscheidung über die Untersuchungshaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.