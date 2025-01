Kinderwagen in Wohnhaus fängt Feuer – Fluchtweg versperrt

In einem Münchner Mehrfamilienhaus ist ein Kinderwagen in Brand geraten. Eine 27-Jährige und eine 65-Jährige atmeten Rauch ein und wurden in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Anrufer hätten in der Nacht einen brennenden Kinderwagen im Treppenhaus gemeldet. Aus dem Gebäude zu flüchten sei nicht möglich gewesen. Mehrere Menschen retteten sich den Angaben zufolge auf Balkone oder ein Vordach. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

