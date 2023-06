Kostja Ullmann: Filmfestival "viel ausgelassener" als andere

Schauspieler Kostja Ullmann ist gerne in München zu Gast - so auch derzeit zum Filmfest.

"Ich mag München sehr. Ich bin Hamburger Jung und trotzdem habe ich eine große Verbundenheit zu dieser Stadt", sagte Ullmann am Mittwoch beim German Film Dinner in München. "Ich glaube, was die Hamburger und Münchner teilen, ist diese hohe Lebensqualität, die unsere Städte so bieten." Seine freie Zeit in München habe er unter anderem am Starnberger See verbracht.

Auch das Münchner Filmfest sei für ihn etwas besonderes. "Man kann es einfach genießen und mit legeren Sommerklamotten hier her kommen. Es ist sehr viel ausgelassener als andere Filmfestivals", sagte Ullmann. "Das ist eine sehr gute Stimmung - die strahlt die ganze Stadt gerade aus."

Das in diesem Jahr erstmals ausgerichtete German Film Dinner fand am Mittwoch im Münchner Hotel "Bayerischer Hof" statt. Der Einladung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) folgten zahlreiche namhafte deutsche Filmschaffende, darunter Mario Adorf, Veronica Ferres, Florian David Fitz und Elyas M'Barek.

Bei der glamourösen Abendveranstaltung zum Filmfest München wurden Spenden für die Deutsche Filmkünstlernothilfe und die Ilse-Kubaschewski-Stiftung für hilfs- und pflegebedürftige Künstlerinnen und Künstler der darstellenden Künste gesammelt.

(dpa)