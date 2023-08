"Letzte Generation" will München ab heute zur "Protesthochburg" machen

Die "Letzte Generation" will ab Donnerstag überall in München Straßen blockieren. Die Landeshauptstadt soll wochenlang zur "Protesthochburg" werden.

Am Dienstag blockierten Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Zufahrten zum BMW-Werk Regensburg, am Montag hatten sie Straßen in der Stadt blockiert. Diese Aktionen seien nur ein Vorgeschmack darauf, was München ab Donnerstag erwarte, teilte die Gruppe mit.

"Letzte Generation" will ab Donnerstag in München protestieren

Ab 8 Uhr will die "Letzte Generation" überall in der Landeshauptstadt Straßen blockieren. "Wir werden München wochenlang zur Protesthochburg machen", heißt es in einer Pressemitteilung der Aktivisten. Die genauen Orte der Aktionen gibt die Gruppe selten vorher preis. Demnach ist auch nicht bekannt, wo sie am Donnerstag stattfinden werden. Laut dem Bayerischen Rundfunk sind beim zuständigen Münchner Kreisverwaltungsreferat keine Aktionen angemeldet. Die Polizei rät Autofahrern dazu, vor allem am Donnerstag die Innenstadt zu meiden und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

Sie hat bereits angekündigt, ihre Präsenz in der Stadt ab Donnerstag zu verstärken. Die Beamten würden bei Blockadeaktionen, Sachbeschädigungen und anderen Straftaten "konsequent einschreiten", gleichzeitig aber "in jedem Einzelfall mit Augenmaß, auch im Hinblick auf die Bedeutung der Versammlungsfreiheit", teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Das Leben als Klimaaktivistin kann hart sein, so auch der Berufsalltag bei der Polizei. Eine 32-Jährige kennt beide Seiten - denn sie ist Polizeibeamtin und Aktivistin gleichzeitig. Video: dpa

"Letzte Generation" protestiert seit vergangenem Jahr

Schon seit vergangenem Jahr sorgt die "Letzte Generation" mit Blockaden von Straßen, Autobahnen und Flughäfen, mit Klebeaktionen an Gemälden in Museen, Störungen von Theateraufführungen und Farbattacken für Schlagzeilen. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vom Juni waren der Gruppe damals bereits 580 Straftaten zuzuordnen, zumeist Nötigungen und Sachbeschädigungen.

Die Aktivisten werfen der Bundesregierung Verfassungsbruch vor. "Immer noch befeuert sie die Klimakrise und hat uns damit an den Rand eines Abgrunds gebracht." Es müsse ein Gesellschaftsrat einberufen werden, der die Nutzung fossiler Rohstoffe in Deutschland bis 2030 beende. Die Teilnehmer dieses Rates sollen ausgelost werden. (mit dpa)

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Ingo Blechschmidt über Klimacamp, "Letzte Generation" und Augsburg an:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung