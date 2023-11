M und MUC: Zweite Stadtkennung auf Nummernschildern

Neben dem althergebrachten "M" auf dem Nummernschild Münchner Fahrzeuge werden künftig auch "MUC"-Kennzeichen durch die Straßen der Landeshauptstadt rollen.

"Zur Wahl stehen Tausende neue Kennzeichen", teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die neuen Kombinationen sind ab dem 1. Dezember verfügbar - allerdings nur für Fahrzeuge ohne Saisonkennzeichen, Oldtimerkennzeichen oder E-Kennzeichen. Der Grund: Die Gesamtlänge auf dem Kennzeichen darf nicht mehr als acht Zeichen betragen.

Das neue "Unterscheidungszeichen", wie es im Amtsdeutsch heißt, war wegen der zunehmenden Zahl an E-Fahrzeugen nötig geworden. Aufgrund des zusätzlichen "E" auf dem Nummernschild schrumpften die möglichen Varianten an Kennzeichen - insbesondere die der kurzen Nummernschildkombinationen. "Bei elektrischen Rollern und Motorrädern ging der Vorrat an kurzen M-Kennzeichen zu Neige", erläuterte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. Auch eine Online-Anmeldung war deshalb bislang nicht möglich. Dank "MUC" könnten künftig alle von den Online-Services profitieren und Engpässen bei den Kombinationen vorgebeugt werden.

(dpa)