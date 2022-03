Mann fährt mit Mietwagen ins Gleisbett

Am Münchner Ostbahnhof ist ein 38-Jähriger mit einem Mietwagen ins Gleisbett gestürzt.

Der Mann habe auf dem Parkplatz einer Autovermietung versucht einzuparken und dabei den falschen Gang eingelegt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Statt rückwärts in die Parklücke fuhr der 38-Jährige am Mittwoch vorwärts in das 1,20 Meter tiefe Gleisbett. Er erlitt einen Schock. Das Auto musste mit einem Kran von den Gleisen gehoben werden.

Der Bahnverkehr wurde durch den Unfall nicht gestört. Das Gleis werde nur zum Ausweichen genutzt. Es liegt direkt neben dem Parkplatz der Autovermietung. Der 38-Jährige sei allerdings der Erste, der beim Einparken versehentlich im Gleisbett landete, so eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-649926/2 (dpa)