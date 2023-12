Mann flieht vor Polizeikontrolle: Unfall mit drei Verletzten

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist in München vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht.

Das Auto beschleunigte am späten Samstagabend stark, als eine Streife ein Anhaltesignal gab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An einer Unterführung kollidierte der Wagen mit einem anderen Auto. Die Insassen darin, zwischen 21 und 24 Jahre alt, wurden leicht verletzt.

Der Unfallverursacher fuhr weiter und versuchte abermals zu flüchten, wie es weiter hieß. Beim Überfahren von Trambahngleisen verlor er dann die Kontrolle über sein Auto und blieb stecken. Der Mann versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen besaß er keine Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen ein.

(dpa)