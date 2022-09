Mann im Stammstreckentunnel von Bahn erfasst

Ein 63-jährige ist im Stammstreckentunnel in München von einer S-Bahn erfasst worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

Ein im S-Bahntunnel sitzender Mann ist in München von einer Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll sich der 63-Jährige am Mittwoch an einer Tunnelwand zwischen den Haltestellen Marienplatz und Karlsplatz aufgehalten haben, als ihn ein Zugführer entdeckte.

Der 38-Jährige machte eine Vollbremsung und stieg aus. Er fand den Verletzten am Ende des Zuges und fuhr ihn mit der Bahn zur Haltestelle Karlsplatz. Dort reanimierten Rettungskräfte den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. (dpa/lby)

