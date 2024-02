Mann läuft mit Samuraischwert durch Münchner Innenstadt

Am Dienstagmittag lief ein Mann mit einem Deko-Samuraischwert durch die Münchner Fußgängerzone. Als die Polizei ihn aufspürte, vollführte er eine Art Choreographie.

Ein 34-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland kaufte am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in einem Geschäft in der Münchner Innenstadt ein Deko-Samuraischwert. Nach Angaben der Polizei soll die Verkäuferin ihn noch darauf hingewiesen haben, das Schwert verpackt zu lassen. Doch der Mann ignorierte den Rat, packte es aus und ging damit durch die Fußgängerzone in Richtung Stachus.

Dabei wurde er von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtet, der den Vorfall umgehend der Polizei meldete. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem 34-Jährigen verliefen aber erfolglos. Wenig später wurde er allerdings im Bereich der Universität von einem Zeugen gemeldet. Dort konnte die Polizei den Mann dann auch finden. Als die Beamten eintrafen, zog der 34-Jährige das Samuraischwert aus der Hülle und vollführte eine Art Choreographie. Als er von den Polizeibeamten dazu aufgefordert wurde, das Schwert abzulegen, kam dieser der Aufforderung widerstandslos nach.

Es kam zwar zu keiner tatsächlichen Bedrohung, trotzdem musste die Situation zunächst durch die Beamten als ernstzunehmend eingestuft werden, berichtet die Polizei. Der 34-Jährige gab später an, nur mit dem Schwert spielen und niemanden damit bedrohen zu wollen. Die Beamten beschlagnahmten das Samuraischwert und der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

Polizei: Waffenähnliche Gegenstände können Einsatz auslösen

Die Polizei weist darauf hin, dass Gegenstände, die Waffen zum Verwechseln ähnlich sehen, von Unbeteiligten als mögliche Bedrohung wahrgenommen werden können. Werden solche Gegenstände in der Öffentlichkeit offen mitgeführt, kann das Polizeieinsätze auslösen. Die Beamten müssten auch Anscheinswaffen ernst nehmen.

