Mann masturbiert am Münchner Hauptbahnhof vor Polizeibeamten

Ein 38-Jähriger hat am Münchner Hauptbahnhof vor zwei Personen masturbiert. Was er offenbar nicht ahnte: Es waren zwei Polizeibeamte.

Ein Exhibitionist ist am Mittwoch am Hauptbahnhof München festgenommen worden, weil er in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich ausübte. Nach Angaben der Polizei sahen die Beamten den Mann mit halb heruntergelassener Hose im Sperrengeschoss. Als sie auf ihn zugingen, zog er offenbar seine Unterhose herunter, suchte intensiven Blickkontakt zur Polizistin und begann zu masturbieren.

Als die Beamten sich zu erkennen gaben, versuchte der 38-Jährige zu fliehen. Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Mann. (AZ)