Mann mit Klappmesser löst in U-Bahn Polizeieinsatz aus

Ein 42-Jähriger hat mit einem Messer in München einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Mann habe am Montag in der U-Bahn offen ein Klappmesser bei sich getragen und sich auffällig verhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 42-Jährige bedrohte demnach zwar keine Fahrgäste, soll das Messer jedoch in der Hand gehalten und herumgeschrien haben. Ein Fahrgast informierte die Polizei, die U-Bahn wurde angehalten. Die Polizei hielt den Mann fest und nahm ihn mit auf die Polizeiwache.

Da er niemanden gefährdet hatte, durfte er die Polizeistation den Angaben zufolge jedoch wieder verlassen. Der 42-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen, es lägen außerdem Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor. Deshalb gelte für den Mann auch ein Waffenverbot, erklärte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen dieses Verbot.

