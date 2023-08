Mann schießt an Bushaltestelle auf Polizisten: U-Haft

Nach einem Schuss auf Polizisten an einer Münchner Bushaltestelle sitzt ein 24-Jähriger in U-Haft.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, trug der Mann am Sonntag eine Waffe verdeckt am Körper, als die Beamten ihn kontrollieren und durchsuchen wollten. Plötzlich habe der Mann geschossen, die Polizisten aber verfehlt.

Die Ermittler hätten den Mann danach entwaffnet und festgenommen. Der 24-Jährige sei dabei am Kopf verletzt und vor Ort behandelt worden. Ein Polizist habe durch den Schuss ein Knalltrauma erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Den Angaben zufolge hatten mehrere Streifen den Mann gesucht, weil eine Verwandte den Notruf gewählt hatte. Sie habe dabei gesagt, dass der 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation sei und einen Suizid angekündigt habe.

Der Verdächtige wurde noch am Sonntag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts erließ. Laut einem Polizeisprecher wurde der Mann in ein Gefängnis gebracht. Nach ersten Ermittlungen habe es keine Gründe für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gegeben. Der Mann habe gegenüber den Polizisten keine Suizidgedanken geäußert.

