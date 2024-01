Mann schläft in S-Bahn ein und bedroht dann Sicherheitsleute

Ein betrunkener 35-Jähriger hat in einer Münchner S-Bahn zwei Sicherheitsleute bedroht.

Der Mann hatte in der Bahn geschlafen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Als er im abgestellten Zug geweckt worden sei, habe er mit einem Multifunktionswerkzeug in Richtung der zwei Bahnmitarbeiter gestochen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Polizeibeamte zudem ein Teppichmesser, ein Taschenmesser sowie ein Kubotan - eine in Kampfkünsten verwendete Waffe. Gegen den Mann, der bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag laut Alkoholtest etwa 1,8 Promille hatte, wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt.

