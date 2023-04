Mann stürzt von Isarbrücke: Lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in München von einer Brücke acht Meter tief aufs Kiesbett der Isar gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, beobachtete eine Frau den Sturz an der Corneliusbrücke am Mittwoch und setzte einen Notruf ab. Die Bergung des Mannes gestaltete sich demnach als schwierig. Nur über mehrere Steckleitern konnte ein Notarzt zu dem Mann gelangen. Der 63-Jährige wurde noch vor Ort wiederbelebt. Spezialkräfte der Höhenrettung konnten den Mann schließlich nach oben bringen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, die Ermittler gingen bei dem Sturz bislang von einem Unfall aus.

(dpa)