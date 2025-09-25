Mann will Fahrpreis nicht bezahlen und schlägt Rikschafahrer

In München ist ein Streit zwischen einem Fahrgast und einem Rikschafahrer eskaliert, weil der Fahrgast nur einen Teil des Fahrpreises zahlen wollte. Der 32 Jahre alte Fahrgast schlug dem 41 Jahre alten Fahrer am Mittwochabend mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Ersten Ermittlungen nach fuhr der 41-Jährige fünf Fahrgäste mit seiner Rikscha von der Theresienwiese zum Maximiliansplatz, wie es hieß. Nach der Ankunft am Maximiliansplatz kam es zum Streit zwischen dem 41 Jahre alten Fahrer und dem 32-Jährigen. Er habe nur einen Teil des Fahrpreises bezahlen wollen.

Im Verlauf des Streits sei es zu einer Rangelei zwischen dem Rikschafahrer, dem 32-Jährigen und dessen Begleitern gekommen. Hierbei habe der 32-Jährige den 41-Jährigen geschlagen und ihn verletzt. Als die ersten Streifen laut Polizei eintrafen, war die Streitigkeit bereits beendet. Gegen den 32-Jährigen wird nun ermittelt. Er wurde wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.