Messerattacke in München-Pasing: Zwei Menschen schwer verletzt

Die Münchener Polizei wurde am Dienstag zu einem blutigen Tatort gerufen. Zwei Menschen wurden in Pasing mit einem Messer angegriffen.

Alarm in einem Mehrfamilienhaus in München-Pasing: Zwei Personen wurden am Montag mit einem Messer schwer verletzt. Das Kommissariat für Tötungsdelikte ermittelt.

Gleich zwanzig Streifenwagen der Münchener Polizei und der Rettungsdienst rückten am Montag zu einem Mehrfamilienhaus nach Pasing aus. Über den Notruf wurden gegen 18.50 Uhr zwei durch ein Messer verletzte Personen gemeldet. Laut Polizei München wurden vor Ort ein 29-jähriger Augsburger und eine 36-jährige dort wohnende Frau vorgefunden. Wegen der schwere seiner Verletzungen war der Mann nicht mehr ansprechbar. Tatverdächtiger stellt sich nach Messerangriff in Pasing Beide Personen wurden umgehend vom Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht, dort werden sie weiterhin versorgt. Vermutlich wurde die Tat mit einem Küchenmesser begangen, das in der Wohnung gefunden und sichergestellt wurde, heißt es von der Polizei weiter. Die ersten Ermittlungen vor Ort deuteten auf einen 37-Jährigen hin, der in München wohnt und eine Beziehung zu der Frau hatte. Der Tatverdächtige war schon aus der Wohnung verschwunden. Die Polizei leitete die Fahndung ein, der Mann kam aber gegen 19.30 Uhr zur Polizeistation am Olympiapark, um sich zu stellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Noch vor Ort begann das Kommissariat für Tötungsdelikte mit den Ermittlungen und der Spurensicherung. Im Laufe des Dienstags wird der 37-jährige Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (AZ) Lesen Sie dazu auch Berlin Junger Mann stirbt durch Messerstiche auf Berliner Jahrmarkt

